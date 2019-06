Ungheria: sottosegretario istruzione a “Nova”, educazione primaria fondamentale per sviluppo (3)

- Quello in corso a Bologna è uno dei più rilevanti processi intergovernativi globali di allineamento dei sistemi di istruzione universitaria dei paesi appartenenti al Consiglio d’Europa, organismo che riunisce 48 Stati dell’area pan-europea e i rappresentanti delle maggiori organizzazioni e associazioni internazionali. L’obiettivo del Processo di Bologna è stabilire regole e strumenti condivisi in tema di mobilità, riconoscimento dei titoli e dei crediti formativi, allineamento della durata dei corsi di studio universitario sul ciclo 3+2, ruolo dell’università all’interno della società e partecipazione degli studenti alla vita degli atenei. La due giorni è stata inaugurata ieri dal corteo dei rettori che si è snodato per le strade del centro del capoluogo emiliano partendo dall’Archiginnasio, prima sede stabile dell’Università di Bologna, fino a Palazzo Re Enzo. All’evento partecipano più di 200 rettori ed oltre mille tra docenti, studenti e ricercatori del settore accademico, insieme a rappresentanti dei ministeri e delle organizzazioni internazionali, provenienti da più di 70 paesi. (segue) (Sic)