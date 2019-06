Ungheria: sottosegretario istruzione a “Nova”, educazione primaria fondamentale per sviluppo (4)

- Ai lavori di ieri hanno preso parte tra gli altri: il ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca italiano Marco Bussetti; il ministro dell’Educazione di Malta Evarist Bartolo; il segretario di Stato per l’Educazione ungherese Jozsef Bodis; il vice direttore generale per l’Educazione dell’Unesco Stefania Giannini; il presidente dell’Associazione universitaria europea, Michael Murphy, il responsabile del dipartimento per l’Educazione del Consiglio d’Europa, Sjur Bergan; il rettore dell’Università di Bologna Alma Mater Studiorum Francesco Ubertini. L’evento che ha coinvolto in questi giorni il capoluogo emiliano precede la riunione dei 48 ministri dei paesi dello Spazio europeo dell’Istruzione superiore, prevista a Roma nel giugno 2020 per decidere le sorti del mondo universitario nei prossimi dieci anni. Le celebrazioni sono organizzate dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con l’Università di Bologna Alma Mater Studiorum sotto l’egida dell’Osservatorio della Magna Charta Universitatum, della European University Association e della European Students’ Union. (Sic)