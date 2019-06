Serbia: presidente Vucic invia auguri a omologhi di Slovenia e Croazia per Feste nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha inviato i propri auguri agli omologhi di Slovenia e Croazia, rispettivamente Burut Pahor e Kolinda Grabar Kitarovic, per la Festa nazionale che si celebra nei due paesi. Secondo quanto riporta l'emittente "Rts", Vucic ha augurato alla presidente croata progresso e benessere per i cittadini del paese. "Mi aspetto che, nel prossimo periodo, con sforzi congiunti intensificheremo il dialogo su questioni di comune interesse, con reciproco rispetto dei valori europei, al fine di far avanzare i rapporti fra Serbia e Croazia, per il bene di tutti i cittadini dei nostri due paesi e dell'intera regione", ha dichiarato Vucic. Il capo dello Stato serbo ha inviato i propri auguri anche all'omologo sloveno Pahor. "Anche in questa occasione desidero ribadire l'impegno per l'avanzamento dei rapporti fra i nostri paesi", ha detto Vucic. (Seb)