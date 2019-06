Fi: Mattinzoli, con la Gelmini la partita più autentica

- "Mariastella Gelmini ha dimostrato sul campo, guidando da coordinatrice il nostro partito nella regione più importante del Paese, di avere qualità politiche, capacità di ascolto e di organizzazione". Lo scrive in una nota, Alessandro Mattinzoli, coordinatore provinciale di Forza Italia a Brescia e assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia. "Viene, come molti di noi, dall’impegno sul territorio - ricorda Mattinzoli - e può rappresentare degnamente la voce dei militanti e dell’orgoglio azzurro. Di chi non si vergogna di una comunità politica, la nostra, che, grazie all’impegno in prima persona di un leader straordinario, Silvio Berlusconi. Un leader che ha cambiato la storia dell’Italia e modernizzato la politica". "Ora che la scelta dei ruoli apicali di Forza Italia sarà affidata alla base, grazie alla generosa disponibilità dell’unico leader di Forza Italia che resta Berlusconi, con la Gelmini la partita si arricchisce di contenuti e diventa più autentica” conclude Mattinzoli. (Com)