Cina: incontro tra alti funzionari per rafforzamento cooperazione Guangdong-Vietnam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri del Vietnam, Le Hoai Trung, e il vicegovernatore della provincia cinese di Guangdong, Ouyang Weimin, hanno co-presieduto la settima conferenza che ha esaminato i risultati della cooperazione tra i ministeri del Vietnam e la provincia cinese nella città di Canton, dal 23 al 25 giugno. Lo riferisce il quotidiano vietnamita "Vietnam Plus" che spiega che, per l'occasione, entrambe le parti hanno focalizzato le discussioni sulle misure per promuovere la cooperazione commerciale, espandere l'importazione di prodotti di alta qualità del Vietnam e potenziare la zona industriale di An Phong nella città vietnamita di Hai Phong. Trung ha affermato la politica del Vietnam di fare tesoro della vicinanza, dell'amicizia e della cooperazione globale con la Cina, e la speranza di rafforzare la cooperazione 'win-win' con la Cina in generale e la provincia di Guangdong in particolare. (segue) (Cip)