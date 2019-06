Cina: incontro tra alti funzionari per rafforzamento cooperazione Guangdong-Vietnam (2)

- Trung ha inoltre auspicato che entrambe le parti mantengano scambi di delegazioni a tutti livelli per migliorare la fiducia reciproca e la comprensione, oltre ad attuare il consenso dei leader dei due paesi a intensificare la collaborazione in economia, commercio, investimenti , trasporti, finanza, scienza e tecnologia, agricoltura, cultura e turismo. Il viceministro vietnamita ha inoltro chiesto al Guangdong di facilitare l'accesso ai beni del Vietnam, in particolare prodotti agricoli, ittici, forestali e prodotti trasformati, alla provincia e alla Cina in generale, oltre ad incoraggiare le sue imprese ad alta tecnologia attive nella trasformazione, energia pulita e agricoltura a investire in Vietnam. (segue) (Cip)