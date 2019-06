Cina: incontro tra alti funzionari per rafforzamento cooperazione Guangdong-Vietnam (3)

- Ouyang, a sua volta, ha affermato che il Guangdong attribuisce importanza allo sviluppo delle sue relazioni con i ministeri, i settori e il Vietnam ed è disposto a coordinarsi con la parte vietnamita nella realizzazione di programmi di cooperazione, specialmente nei settori dell'economia, del commercio e degli investimenti. Ouyang ha sottolineato che il Guangdong spera che gli uffici autorizzati del Vietnam considerino le politiche preferenziali per la costruzione della zona industriale An Phong. In questa occasione, il viceministro degli Esteri vietnamita ha avuto incontri con il governatore della provincia del Guangdong, Ma Xingrui, e il viceministro dell'Industria e dell'Informazione tecnologica, Wang Jiangping. Il Guangdong è l'unica località cinese che ha un meccanismo di cooperazione con ministeri, settori e località vietnamite. Lo scambio tra il Vietnam e la provincia ha registrato un aumento anno su anno del 34,2 per cento lo scorso anno, raggiungendo 37,16 miliardi di dollari, pari al 25,1 per cento del fatturato totale tra i due paesi. (Cip)