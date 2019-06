Mafie: Pinotti (Pd), complimenti a Dda per operazione in Emilia contro n'ndragheta

- Roberta Pinotti, responsabile politiche della Sicurezza del Partito democratico, scrive in una nota: "Complimenti alla Dda di Bologna, agli inquirenti e alle Forze dell'ordine per la brillante operazione che ha consentito di disarticolare una pericolosa cosca della 'ndrangheta. L'azione condotta nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza dimostra non solo la professionalità e il livello di quanti operano in difesa della legalità, ma la complessità di simili operazioni. Colpire la malavita organizzata negli affari è propedeutico per eliminarne le infiltrazioni nel tessuto sociale. Alle Forze dell'ordine e alla magistratura vanno i sentiti ringraziamenti per il loro impegno costante in difesa dello Stato e dei cittadini", conclude. (Com)