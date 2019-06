Olimpiadi 2026: Bordoni (FI), oggi Raggi parla di vittoria dell’Italia, peccato abbia detto no a Roma 2024

- “La sindaca Raggi plaude all'assegnazione dei giochi olimpici invernali a Milano e Cortina, definendola una ‘vittoria dell'Italia'. Bene, ne siamo compiaciuti, peccato che lo stesso pensiero non sia stato espresso quando Roma poteva concorrere per le Olimpiadi”. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino di Forza Italia, Davide Bordoni. “Raggi con estremo egoismo ha portato avanti una battaglia non solo contro la città che avrebbe beneficiato di nuove infrastrutture e di un piano di rilancio senza precedenti, ma contro il paese intero. Una occasione persa, su cui la sindaca poteva tacere”, conclude.(Com)