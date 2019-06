Olimpiadi 2026: Violi (M5S), su messaggio Fb chiave comunicativa sbagliata

- In merito alla polemica per il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del Movimento Cinque Stelle, in seguito rimosso, "Vittoria del Movimento Cinque Stelle, dei lombardi e degli italiani" in riferimento all'assegnazione della sede per le prossime Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina, il consigliere regionale pentastellato Dario Violi ha dichiarato, a margine della riunione di oggi in aula a Palazzo Pirelli che "è stata la chiave comunicativa errata, è evidente che un evento del genere con il sostegno del governo non è solo del Movimento Cinque Stelle, ma un obiettivo a cui lavorava tutto il governo e tutti i suoi membri con una chiave molto chiara, con un taglio molto chiaro, quindi è stato rimosso". (Rem)