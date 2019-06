Privacy: de Bertoldi (Fd'I), inaccettabile nomina collegata a società Casaleggio

- Il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro, denuncia in una nota: "La paventata nomina dell’avvocato Aterno, organico al mondo Casaleggio, o di qualunque altro facesse parte della holding a Cinque stelle, quale Garante della Privacy sarebbe una grave minaccia alla serietà delle istituzioni ed alla tutela della stessa privacy. Non vorrei - spiega - che le recenti sanzioni applicate dal garante Soro alla piattaforma Rousseau siano superate semplicemente mettendo un grillino a sovrintendere la Privacy. La delegittimazione del Parlamento e la sottoposizione dei parlamentari al giudizio, e quindi al volere, di una piattaforma software gestita da una società privata, perlopiù senza controlli sulla legittimità e la Privacy, sarebbe coerente con una nomina di tal fatta. Mi auguro - conclude - che la politica sappia rifuggire da tali populismi demagogici e voglia tutelare davvero le istituzioni. E mi aspetto dalla Lega delle risposte coerenti, perché in gioco non ci sono poltrone ma i diritti fondamentali della democrazia". (Com)