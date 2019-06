FI: De Pasquale, da Gelmini prova di coraggio

- La candidatura di Mariastella Gelmini "è un atto di coraggio e la prova di grande attaccamento all'esperienza di Forza Italia a Milano e in Lombardia. Con Gelmini potremo promuovere un modello ambrosiano di Forza Italia molto attento agli amministratori locali, che vuole rappresentare gli interessi produttivi e che ha come primo obiettivo per l'Italia il lavoro”. Così Fabrizio De Pasquale, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, commenta l’intervista rilasciata oggi da Mariastella Gelmini al Corriere della Sera (Com)