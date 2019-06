Egitto: operazioni contro Fratelli musulmani, arrestati tre collaboratori dell’ex deputato Tantawi

- Tre collaboratori dell’ex deputato egiziano Ahmed Tantawi sono stati arrestati oggi nel quadro delle operazioni condotte dalle forze di sicurezza contro società legate ai Fratelli musulmani. Lo ha reso noto il quotidiano di proprietà statale “al Ahram”. Da parlamentare, Tantawi ebbe un ruolo cruciale nelle proteste del 2016 contro l’accordo stretto dall’Egitto con l’Arabia Saudita per la cessione delle isole Tiran e Sanafir. Stamane le forze di sicurezza egiziane hanno effettuato blitz nelle sedi di 19 società considerate legate a militanti dei Fratelli musulmani, movimento messo fuori legge in Egitto nel 2013. Secondo un comunicato del ministero dell’Interno, le aziende lavoravano per “danneggiare l’economia egiziana”. Nel quadro delle operazioni sono stati arrestati sette presunti militanti della Fratellanza: tra questi vi è Zeyad el Ulimi, ex deputato e portavoce della Coalizione della rivoluzione dei giovani dopo la rivolta del 2011 contro il regime dell’ex presidente Hosni Mubarak. Sempre secondo il ministero dell’Interno, gli introiti delle 19 compagnie venivano destinati al finanziamento di un “Piano della speranza” volto a sostenere i Fratelli musulmani e a favorire gruppi che avrebbero fomentato nuovi scontri in occasione del sesto anniversario della destituzione dell’ex presidente islamista Mohammed Morsi. (Cae)