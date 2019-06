Governo: Lombardi (M5s), confronto necessario ma non si deroghi a nostri principi, vincolo 2 mandati dà libertà

- “C’è un contratto che è stato negoziato dalle due forze politiche, quello è il vincolo. Il pericolo è che si perda di vista questo vincolo e, anche per trance agonistica, ci si lasci un po’ trascinare. Dobbiamo evitare di disattendere i nostri principi. Nel M5S c’è un dibattito interno, questo non significa che succeda come nel centrosinistra dove c’è solo dibattito su beghe interne. Il dibattito interno non deve essere preminente rispetto all’azione politica”. Lo ha detto Roberta Lombardi, capogruppo M5s in Regione Lazio, ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. “Sono consapevole – ha aggiunto – che se vuoi fare politica, soprattutto in un posto come il Parlamento o come il consiglio regionale, devi trovare dei punti di caduta su dei temi altrimenti solo con la forza dei numeri non si va avanti. Ho imparato sulla mia pelle che per fare politica serve il confronto”. Infine, interpellata sul vincolo dei due mandati, Lombardi ha risposto: “Sono d’accordo perché questa cosa ti dà una grande libertà. Io sto facendo questo secondo mandato, sono all’opposizione però riesco ad attuare i punti del nostro programma. Siamo riusciti a convincere la maggioranza di centrosinistra a far votare provvedimenti che erano nel nostro programma”:(Com)