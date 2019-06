Tpl Roma: chiuse per sciopero metro A, C e Roma-Lido, possibile riduzione corse su metro B e Roma-Viterbo

- E' in corso lo sciopero di autobus, tram e filobus, metropolitane, ferrovie concesse, Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle. Lo sciopero di 24 ore è stato indetto dai sindacati Usb e Orsa prevede un'altra fascia di garanzia dalle 17 alle 20. Al momento sono "chiuse le metro A, metro C e ferrovia regionale Roma-Lido. Sulla metro B e sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo prosegue il servizio con possibili riduzioni di corse. Servizio ridotto sulla ferrovia Termini-Centocelle", si legge sul profilo Twitter Infoatac. Mentre per quanto riguarda bus, filobus e tram "sino alle ore 17 possibili cancellazioni di corse o sospensione di linee su intera rete Atac", comunica Infoatac.(Rer)