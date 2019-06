Infrastrutture: Russia, società Mostotrest ricostruisce autostrada M1 verso confine con Bielorussia

- La società russa Mostotrest, di proprietà di Arkadij Rotenberg, si è aggiudicata un appalto della statale Avtodor per il ripristino dell'autostrada M1, che da Mosca va in direzione della Bielorussia, per un valore di 31 miliardi di rubli (435 milioni di euro). E' quanto si apprende dai documenti pubblicati sul sito web degli appalti pubblici, citati dall'agenzia "Rbk". Il contratto prevede la ricostruzione di un tratto di strada tra i 33 e gli 84 chilometri nella regione di Mosca e la gestione dello stesso come tratta a pagamento. L'autostrada M1 attraversa il territorio delle regioni di Mosca e Smolensk per una lunghezza totale di quasi 450 chilometri. (Rum)