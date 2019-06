Senegal: scandalo tangenti Bp, si dimette fratello del presidente Sall

- Aliou Sall, fratello del presidente senegalese Macky Sall, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di direttore generale della Cassa depositi e prestiti dopo lo scandalo corruzione che lo vede coinvolto. È quanto annunciato dallo stesso Sall in un comunicato, secondo cui le accuse nei suoi confronti fanno parte di una campagna per renderlo il “nemico pubblico numero uno”. Lo scandalo è scoppiato dopo un’inchiesta dell’emittente britannica “Bbc” in cui si accusa Sall di essere implicato in un giro di tangenti legate alla gestione dei due blocchi di gas offshore Cayar Offshore Profond e St. Louis Profond, gestiti dal colosso petrolifero britannico Bp. Secondo l'inchiesta, Bp avrebbe stipulato un contratto di circa 10 miliardi di dollari con Timis Corporation, una società gestita dal magnate romeno-australiano Frank Timis, in pagamenti di royalties per la sua partecipazione nei blocchi. Timis Corporation avrebbe a sua volta segretamente versato nel 2014 un totale di 250 mila dollari ad una società gestita da Sall, la Agritrans, oltre ad una tangente di 1,5 milioni di dollari direttamente a lui, giustificandola come stipendio per il suo lavoro svolto per cinque anni presso la Petro-Tim, di proprietà della Timis. Infine, i vertici di Timis Corporation gli avrebbero offerto 3 milioni di dollari in azioni nella società. (segue) (Res)