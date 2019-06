Egitto-Ue: ministro Esteri Shoukry riceve commissario per le migrazioni Avramopoulos

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, incontrerà oggi al Cairo il commissario dell’Unione europea per le Migrazioni, Dimitris Avramopoulos. Lo riferisce la diplomazia egiziana in una nota. Secondo le autorità del Cairo, dal settembre del 2016 nessun barcone di migranti ha lasciato le coste egiziane per dirigersi verso l’Europa.(Cae)