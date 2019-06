Venezuela: l'oppositore Ivan Simonovis si trova "libero" negli Usa

- Ivan Simonovis, oppositore venezuelano di cui si erano da qualche tempo perse le tracce, si trova oggi negli Stati Uniti. "Sono libero", ha scritto Simonivis in un messaggio pubblicato oggi sul proprio profilo Twitter. L'uomo, arrestato nel 2004, aveva ricevuto "l'indulto" da Juan Guaidò nella sua qualità di "presidente ad interim" del Venezuela, ma nulla si era saputo sulle modalità grazie alle quali si era liberato dai domiciliari. "Sono in strada grazie allo sforzo di molte persone, ma in particolar modo a quello dei funzionari attivi che non sono al servizio della tirannia. Loro sono dalla parte giusta: quello della libertà e della democrazia", ha aggiunto l'oppositore. (segue) (Brb)