Venezuela: l'oppositore Ivan Simonovis si trova "libero" negli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Simovonis era stato arrestato e condannato a 30 anni di carcere per gli scontri di Puente Llaguno, a Caracas, precedenti il colpo di stato con cui - l'11 aprile del 2002 - si cercò di rovesciare il governo dell'allora presidente Hugo Chavez. Un'azione che si chiuse con la morte di 19 persone. Nel 2014 venivano concessi i domiciliari per ragioni di salute, ma con l'obbligo di non fare atti di campagna politica, come rilasciare interviste ai media o pubblicare contenuti polemici sulle piattaforme sociali. Guaidò, forte dei poteri rivendicati in quanto presidente dell'Assemblea nazionale, aveva disposto la liberazione di Simonovis e a metà maggio la moglie Bony Pertinez aveva assicurato che l'uomo si trovava "lontano da casa". Nella giornata di oggi, scrive il quotidiano "El Universal", lo stesso Simonovis dovrebbe tenere una conferenza stampa per illustrare i dettagli della sua "fuga". (segue) (Brb)