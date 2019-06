Venezuela: l'oppositore Ivan Simonovis si trova "libero" negli Usa (3)

- Le sorti dei prigionieri "politici" sono state tema portante della visita che l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha compiuto la scorsa settimana in Venezuela. Una missione chiusa con l'invito alle autorità di rilasciare tutte le persone che sono state arrestate nell'esercizio pacifico dei loro diritti."Chiedo alle autorità di rilasciare tutti coloro che sono stati arrestati o detenuti per aver esercitato i loro diritti civili o politici in modo pacifico", ha detto Bachelet citata dai media locali. L'ex presidente cileno ha annunciato che due persone della sua squadra rimarranno in Venezuela per "fornire assistenza e consulenza tecnica". L'incontro con il capo dello Stato Nicolas Maduro, infatti, ha permesso di concordare la permanenza di parte del team nel paese "per continuare a monitorare gli sviluppi della situazione". (segue) (Brb)