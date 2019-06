Ue: Tria, non vedo ostacoli ad accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria in merito al negoziato con la Commissione europea per evitare la procedura infrazione ha affermato di non "vedere ostacoli ad un accordo". Intervenendo al seminario di economia internazionale di villa Mondragone a Monteporzio Catone Tria ha quindi aggiunto: "Per un'economia a crescita zero l'obiettivo di un deficit pubblico del 2,1 per cento per l'anno corrente rappresenta una politica di bilancio più che prudente e raggiungeremo questo livello di deficit grazie ad una gestione prudenziale anche se stiamo implementando le politiche sociali decise con l'ultima legge di Bilancio". (Rin)