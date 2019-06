India: Jammu e Kashmir, ministro Interno Shah in visita domani e dopodomani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il neoministro dell’Interno dell’India, Amit Shah, visiterà lo Stato di Jammu e Kashmir domani e dopodomani (26 e 27 giugno) per esaminare la situazione della sicurezza. Shah, alla prima visita dall’insediamento, incontrerà a Srinagar il governatore statale, Satya Pal Malik, e presiederà una riunione del Comando unificato, l’organismo di vertice dello Stato in materia di sicurezza, che comprende rappresentanti dell’Esercito, delle forze paramilitari, della polizia e delle agenzie di intelligence. Tra i temi lo spiegamento di forze in vista dell’annuale pellegrinaggio al santuario di Amarnath Yatra, che inizierà il primo luglio, al quale sono attesi almeno 300 mila fedeli induisti. Shah farà anche una visita al tempio. La sua agenda, inoltre, comprende incontri con dipendenti del suo Partito del popolo indiano (Bjp) e membri dei “panchayat”, i consigli rurali. Non sono previste, invece, tappe nelle divisioni di Jammu e del Ladakh. La visita, programmata per la fine del mese, è stata anticipata per impegni legati alla sessione parlamentare dedicata alla legge di bilancio. (segue) (Inn)