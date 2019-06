India: Jammu e Kashmir, ministro Interno Shah in visita domani e dopodomani (6)

- Lo Stato di Jammu e Kashmir, teatro di un conflitto che, tra guerriglia pakistana e ribellioni separatiste, si trascina dal 1947, è l’unico ad autonomia speciale e comprende tre regioni: il Jammu, la valle del Kashmir e il Ladakh. Srinagar è la capitale estiva, Jammu quella invernale. È anche l’unico tra gli Stati dell’India ad avere una popolazione a maggioranza musulmana: più del 68 per cento. La lingua kashmira è la più parlata, da oltre il 53 per cento degli abitanti, anche se è l’urdu la lingua ufficiale. L’economia statale poggia sull’agricoltura e le attività collegate. Il turismo è stato compromesso dalla situazione di conflitto, ma le attrazioni sono numerose: il Jammu è celebre per i templi induisti, il Kashmir per i paesaggi montuosi, il Ladakh per le montagne e i siti buddhisti. (Inn)