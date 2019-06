Ue: Tria, Italia conforme a regole, ottimista su procedura per debito eccessivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, in merito al negoziato con la Commissione europea ha affermato: "Riteniamo che l'Italia sia nel rispetto sostanziale delle regole fiscali europee e per questo sono ottimista sulla procedura per debito eccessivo". Il titolare del Mef lo ha detto intervenendo al seminario di economia internazionale di villa Mondragone a Monteporzio Catone. (Rin)