Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.REGIONEIl vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala interviene all'edizione 2019 degli 'Stati generali della Ricerca e dell'Innovazione'.Palazzo Lombardia - sala 'Marco Biagi', primo piano, ingresso N4, piazza Città di Lombardia 1 (ore 9.30)Si riunisce il Consiglio regionale. All'ordine del giorno, tra le altre cose, il rendiconto del Consiglio e la Risoluzione sul regime fiscale degli enti di beneficenza. In apertura dei lavori la commemorazione del carabinieri Emanuele Anzini, travolto e ucciso durante un posto di blocco a Terno d'Isola (BG) nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 giugno.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 (dalle 10 alle 17.30)L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e sistemi verdi della Lombardia, Fabio Rolfi, interviene all'evento 'Dall'uovo alla gallina, l'eccellenza della filiera avicola lombarda', organizzato in occasione di Identità Golose.Identità Golose, via Romagnosi, 3 (ore 11.00)L'assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli, partecipa all'incontro "100% S.U.A.P. In Lombardia" con i Comuni delle Linee Guida e del nuovo Bando S.U.A.P..Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 Sala Giovanni Falcone, 11esimo piano (ore 14.30)L'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, partecipa al convegno "Privacy e controllo del vicinato", iniziativa organizzata assieme all'Associazione controllo del vicinato.Palazzo Pirelli, Auditorium Giorgio Gaber, piazza Duca d'Aosta, 3, (ore 15.00)L'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, partecipa al convegno "Privacy e controllo del vicinato", iniziativa organizzata assieme all'"Associazione controllo del vicinato".Palazzo Pirelli - Auditorium Giorgio Gaber, piazzaDuca d'Aosta 3 (ore 15.00) (segue) (Rem)