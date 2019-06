Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (3)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.VARIEConferenza stampa di presentazione del nuovo sito del Sole 24 Ore. Intervengono l'ad del Gruppo 24 Ore, Giuseppe Cerbone, il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, il vicedirettore sviluppo digitale Roberto Bernabò e il direttore generale di 24Ore System, Federico Silvestri.Il Sole 24 Ore, via Monte Rosa 91 (ore 11.00)Il Prefetto Renato Saccone consegna le Onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", concesse dal Presidente della Repubblica alla presenza delle massime autorità locali e dei sindaci dei Comuni degli insigniti.Istituto dei Ciechi di Milano - Sala Barozzi, via Vivaio 7 (ore 10.30)Conferenza stampa di Auditel per annunciare la data di pubblicazione, la modalità di rilevazione e di distribuzione, dei dati d'ascolto rilevati sui device digitali. Partecipano Andrea Imperiali, presidente Auditel, e Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente UPA.Sede di Auditel, via Larga 11 (ore 11.00)Evento "Qualità della formazione: l'evoluzione delle norme", organizzato da UNI Ente Italiano di Normazione. Intervengono il direttore di UNI Alberto Galeotto, il presidente della commissione Servizi di UNI, Stefano Bonetto,Sede UNI, via Sannio 2 (ore 9.30) (Rem)