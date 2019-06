India: beni non contabilizzati di proprietà indiana all'estero stimati in 490 miliardi di dollari

- Fuori dall'India potrebbero essere conservati beni non contabilizzati di proprietà indiana per un valore di 490 miliardi di dollari, senza contare il denaro sporco rimasto all'interno del paese sotto forma di "investimenti" nei settori immobiliari, estrattivo, del tabacco, della produzione cinematografica e dell'istruzione. La stima emerge dalle ricerche condotte da tre istituti – l'Istituto nazionale di finanza e politica pubblica (Nipfp), il Consiglio nazionale di ricerca economica applicata (Ncaer) e l'Istituto nazionale di gestione finanziaria (Nifm) – ed è contenuta in una relazione del Comitato permanente per la finanza presentata ieri alla Camera del popolo, la camera bassa del parlamento. È il primo riconoscimento ufficiale dei tre studi finanziati dal governo iniziati nel 2011 per stimare la quantità di denaro sporco che la popolazione indiana possiede all'estero e in patria. I risultati non erano ancora stati analizzati in pubblico, nonostante fossero stati consegnati al governo durante il mandato dell'Alleanza progressista unita (Upa). (segue) (Inn)