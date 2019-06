India: beni non contabilizzati di proprietà indiana all'estero stimati in 490 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Nipfp ha stimato un flusso di finanze illecite dall'India all'estero tra il 1997 ed il 2009 pari a una percentuale tra lo 0,2 per cento e il 7,5 per cento del prodotto interno lordo. L'Ncaer ha stimato che i beni non contabilizzati accumulati da cittadini indiani al di fuori del paese ammontassero a una cifra tra i 384 ed i 490 miliardi di dollari tra il 1980 e il 2010. Infine l'Nifm ha calcolato un deflusso illecito totale dall'India di 216,48 miliardi di dollari tra il 1990 e il 2008. La relazione riporta che flussi illeciti dall'India rappresentano in media il dieci per cento del reddito non contabilizzato. "Non ci sono stime affidabili sulla generazione o l'accumulo di denaro sporco, così come non c'è una metodologia universalmente accettata per condurre queste stime", ha precisato il Comitato permanente per la finanza. Il Comitato ha ribadito che queste stime sono puramente "ipotesi" visto il mancato consenso su quale sia la migliore metodologia per calcolarle. (Inn)