Serbia: proseguono a Belgrado operazioni risanamento dopo ondata di maltempo

- Proseguono a Belgrado le operazioni di risanamento in alcuni quartieri colpiti dal maltempo dei giorni scorsi. Secondo quanto riporta l'emittente "Rts", i vigili del fuoco sono impegnati anche oggi nel drenaggio dell'acqua che ristagna nei terreni lungo la riva sinistra del Danubio. Il presidente del municipio del quartiere di Palilula, Aleksandar Jovicic, ha dichiarato che il livello dell'acqua è in consistente calo e che è stato scongiurato il pericolo di infezioni. L'Ufficio per l'ecologia medica di Belgrado ha avviato ieri la disinfestazione contro zanzare e altri insetti dopo le forti piogge che si sono abbattute domenica sulla capitale serba. Il maltempo ha provocato numerosi allagamenti di abitazioni e strutture pubbliche. Secondo l'unità di crisi della città di Belgrado sono almeno 20 gli asili allagati, mentre 6 mila abitazioni sono rimaste senza luce. L'autostrada che percorre la città è rimasta bloccata per circa un'ora nella giornata di domenica a causa della quantità di acqua ristagnata sulle corsie. Gli appartenenti al settore per le situazioni d'emergenza della capitale hanno eseguito 37 interventi e tratto in salvo 12 persone. (Seb)