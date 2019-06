Lombardia: consiglio regionale commemora appuntato ucciso a Terno d'Isola (Bg)

- Il Consiglio regionale della Lombardia si è aperto oggi con un minuto di silenzio, chiesto dal presidente dell'assemblea Alessandro Fermi, per commemorare Emanuele Anzini, il carabiniere travolto a un posto di blocco a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo, nella notte tra il 16 e il 17 giugno. "Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia, all'appuntato va la nostra riconoscenza, come a tutte le vittime delle forze dell'ordine che in quest'aula ricordiamo ogni anno con cerimonie molto sentite" ha detto Fermi.(Rem)