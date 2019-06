Difesa: viceministro Esteri russo, visita militari in Venezuela legata a cooperazione tecnica

- La Russia continua a fornire attrezzature militari in Venezuela. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergej Rjabkov, chiarendo i motivi dell'arrivo di un nuovo gruppo di militari nel paese del Sud America. "Si tratta di una prosecuzione dei lavori di manutenzione su attrezzature precedentemente spedite in Venezuela con contratti di cooperazione tecnico-militare", ha dichiarato il viceministro. "Sotto tutti i punti di vista, questa cooperazione è trasparente, non porta alcun elemento di destabilizzazione della situazione regionale", ha sottolineato Rjabkov, secondo quanto riferito dall'agenzia "Tass". Il viceministro ha definito ingiusti i tentativi di "speculare"su questo argomento. (Rum)