Tangenti: in corso l'interrogatorio di Tatarella (FI) davanti ai pm

- È iniziato poco dopo le 10 il primo interrogatorio di Pietro Tatarella, l'ex consigliere comunale milanese e vice coordinatore regionale di Forza Italia, davanti ai pm negli uffici della Dda al sesto piano del Palazzo di Giustizia di Milano. Il politico azzurro, accusato di associazione per delinquere, corruzione e finanziamento illecito, è finito in carcere lo scorso 7 maggio nel giorno del blitz in cui furono eseguite 43 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta 'Mensa dei poveri' su un presunto sistema di tangenti, appalti, nomine pilotate e finanziamento illecito. Secondo l'accusa Tatarella, difeso dall'avvocato Luigi Giuliano, sarebbe stato a libro paga di Daniele D'Alfonso, manager dell'azienda Ecol Service. L'imprenditore avrebbe versato cinquemila euro al mese al politico forzista mascherati da consulenze fittizie, oltre ad altre utilità e alla messa a disposizione della carte di credito per le vacanze in Sardegna. In cambio Tatarella avrebbe svolto il ruolo di procacciatore d'affari per il titolare della Ecol Service, tra cui alcuni appalti messi a gara dall'Amsa. (Rem)