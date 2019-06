Messico: governo stanzia nuovi fondi per ferrovia Mexico-Toluca

- Il governo messicano ha deciso di destinare 500 milioni di pesos, l'equivalente di circa 23 milioni di euro, per il completamento di una discussa linea ferroviaria metropolitana. Si tratta della Mexico-Toluca, arteria su ferro che collega la valle della capitale - Città del Messico - con la città di Toluca, a poco meno di 60 chilometri ad ovest. Il progetto era stato presentato nel 2012 dall'ex presidente Enrique Pena Nieto come parte di una serie di infrastrutture ferroviarie destinate al rilancio di varie zone del paese e avviato ufficialmente a luglio 2014. L'attuale governo, che ha fatto dell'austerità e della lotta alla corruzione l'asse portante della sua azione politica, ha però sempre criticato i costi del progetto e la il loro aumento in corso d'opera. Secondo il ministro delle Finanze Carlos Urzua, il treno era nato con una previsione di spesa pari a 29 miliardi di pesos e ora si stima costi fino a 90. (Mec)