Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, martedì 25 giugno, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: afa.Piemonte: un poderoso promontorio anticiclonico in risalita dall'Algeria determina una giornata di bel tempo su tutto il Nordovest. Caldo intenso in Valpadana, con temperature diurne prossime ai 34°C e minime notturne sui 22-23°C. Afa in aumento e ventilazione debole a regime di brezza o a tratti orientale. Sulla Liguria brezze marittime e temperature contenute, non superiori ai 29-30°C. Mare poco mosso. (Rpi)