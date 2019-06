Medio Oriente: Kushner, proposta Usa non ricalcherà iniziativa di pace araba

- La “proposta del secolo” che sarà presto presentata dagli Stati Uniti per risolvere l’annoso conflitto israelo-palestinese non seguirà le linee dell’iniziativa di pace araba. Lo ha chiarito Jared Kushner, genero e consigliere speciale del presidente Usa Donald Trump, in un’intervista rilasciata all’emittente satellitare “al Jazeera” prima di partire per il Bahrein, dove tra oggi e domani presenterà i dettagli economici del piano nel quadro della conferenza “Peace to prosperity”. All’iniziativa prenderanno parte funzionari e uomini d’affari statunitensi, israeliani e di vari paesi arabi. “Credo che tutti dobbiamo riconoscere che, se un accordo ci sarà, non sarà sulle linee dell’iniziativa di pace araba”, ha affermato Kushner, che ha gestito il dossier mediorientale per conto della Casa Bianca. “Si tratterà – ha aggiunto - di una via di mezzo tra l’iniziativa di pace araba e la posizione israeliana”. (segue) (Res)