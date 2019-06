Polonia-Georgia: colloquio telefonico fra presidenti, focus su proteste in corso a Tbilisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Polonia e Georgia, Andrzej Duda e Salome Zurabishvili, hanno avuto una conversazione telefonica ieri sera su iniziativa delle autorità di Varsavia. Nel corso del colloquio Duda ha parlato dei recenti sviluppi politici in corso nel paese caucasico, garantendo che la Polonia è amica della Georgia e che le autorità polacche si schiereranno sempre dalla parte delle controparti di Tbilisi. Zurabishvili ha garantito che la situazione migliorerà e che il partito di governo sta avviando un dialogo con gli organizzatori delle proteste in relazione al cambiamento del sistema elettorale. Il presidente della Georgia ha ringraziato la controparte polacca per il suo sostegno al percorso d'integrazione europea del paese. Alla fine della conversazione Zurabishvili ha espresso la speranza che molti turisti polacchi visiteranno la Georgia durante la stagione estiva. (Vap)