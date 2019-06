Kazakhstan: esplosione deposito munizioni causa 2 vittime, presidente Tokayev incontra sfollati Arys

- Il presidente del Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ha incontrato alcuni degli sfollati di Arys messi in sicurezza ieri dopo l’esplosione verificatasi in un deposito di munizione situato nella città della regione meridionale del Turkestan. Secondo quanto riferito dal portavoce presidenziale, Berik Uali, Tokayev ha assicurato agli abitanti che il governo rimetterà a posto i danni causati dalla deflagrazione in città e destinerà i fondi necessari a questo scopo. Uali ha anche pubblicato una foto in cui il ministro della Difesa della Nurlan Yermekbayev riferisce a Tokayev la situazione ad Arys. Nella città di Shymkent, i membri di Jas Otan forniscono assistenza, registrano i cittadini nei punti di raccolta per gli evacuati e garantiscono loro un alloggio. Sono oltre 160 i feriti causati dall’esplosione del deposito, di cui 89 sono state ricoverate in ospedale e 15 in terapia intensiva secondo quanto riferito dal ministro della Sanità kazakho Yelzhan Birtanov. Inoltre ci sono almeno due vittime, come confermato dalle condoglianze estese questa mattina dal primo ministro Askar Mamin. Stando alle informazioni diffuse in una nota diffusa dal ministero della Difesa kazakho, l’incidente sarebbe stato provocato da un incendio all’interno di una struttura militare ad Arys, dove vivono 44.300 persone, che ha portato all’esplosione del deposito. (Res)