Mafie: Salvini su operazione contro 'ndrangheta in Emilia, nessuna tregua per boss

- Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, informa di una "maxi operazione contro la 'ndrangheta in Emilia, con un centinaio di perquisizioni in tutta Italia e arresti per associazione di stampo mafioso, estorsione, danneggiamento, truffa". Il titolare del Viminale poi aggiunge: "Sul campo ci sono oltre 300 agenti. Grazie alle Forze dell'ordine e in particolare al Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, alla Squadra Mobile di Bologna e agli inquirenti: nessuna tregua e nessuna tolleranza per i boss. Avanti tutta contro i clan". (Rin)