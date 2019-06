India-Usa: Pompeo da oggi in visita a Nuova Delhi, domani colloqui con Jaishankar e Modi

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, arriverà in India oggi per una visita che si concluderà il 27 giugno. Per i due paesi sarà il primo impegno bilaterale di alto livello dopo le elezioni indiane, che hanno confermato al governo il primo ministro Narendra Modi. Domani Pompeo avrà prima un colloquio col ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, e poi col premier Modi, in partenza per il vertice del G20 di Osaka, in Giappone, a margine del quale avrà un incontro bilaterale col presidente statunitense, Donald Trump. Il terrorismo, l’Afghanistan, l’Indo-Pacifico, l’Iran, le questioni commerciali e il rafforzamento dei legami nella difesa saranno i probabili temi dei colloqui. (segue) (Inn)