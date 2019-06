India-Usa: Pompeo da oggi in visita a Nuova Delhi, domani colloqui con Jaishankar e Modi (2)

- Dal 5 giugno Washington ha rimosso l’India dalla lista dei paesi beneficiari del Sistema delle preferenze generalizzate (Spg), un programma di esenzione dai dazi, sostenendo che il paese asiatico non ha garantito agli Stati Uniti un accesso equo e ragionevole ai suoi mercati. Il Sistema riguarda una serie di prodotti e interessa 120 paesi; l’India è quello che ne trae il maggiore vantaggio: in base a questo programma, ha esportato negli Usa beni per 5,6 miliardi di dollari nel 2017, pari a oltre l’undici per cento delle sue esportazioni verso il paese americano, il cui totale ammontava a 48,6 miliardi. (segue) (Inn)