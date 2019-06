India-Usa: Pompeo da oggi in visita a Nuova Delhi, domani colloqui con Jaishankar e Modi (4)

- Per quanto riguarda la difesa, l’India è “major partner” degli Stati Uniti dal 2016, ovvero dalla firma del fondamentale accordo di sostegno logistico Logistics Exchange Memorandum of Agreement (Lemoa), seguito nel settembre del 2018 da quello per la compatibilità e la sicurezza delle comunicazioni Communications, Compatibility, Security Agreement (Comcasa). Al tempo stesso, l’India ha una stretta collaborazione con la Russia, con la quale, tra l’altro, ha concluso un accordo di compravendita di sistemi di difesa russi S-400, per il quale Washington minaccia sanzioni in base alla legge Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (Caatsa). (segue) (Inn)