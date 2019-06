Laos: si conclude oggi settima sessione ordinaria dell’Assemblea nazionale

- Si conclude oggi a Vientiane la settima sessione ordinaria dell’ottava legislatura dell’Assemblea nazionale del Laos, il parlamento unicamerale. La sessione si è aperta il 5 giugno, alla presenza del presidente della camera, Pany Yathortou; del presidente della Repubblica, Bounnhang Vorachit; del primo ministro, Thongloun Sisoulith, e di altri esponenti di spicco del Partito rivoluzionario del popolo lao, l’unico legale, e del governo. Nelle tre settimane di lavori sono stati esaminati e approvati i rapporti sull’esecuzione delle sentenze dei tribunali e sull’orientamento relativo alle dispute territoriali e alcuni disegni di legge ed emendamenti, in particolare progetti normativi riguardanti la gestione delle tasse, le imposte sulle persone fisiche, le foreste, l’istruzione professionale, la gestione dei disastri. È stata emendata la legge sulle foreste. La proposta è stata illustrata dal ministro dell’Agricoltura e delle foreste Lian Thikeo. L’esponente del governo ha spiegato che la riforma punta a dare alle autorità centrali e locali competenti strumenti adeguati per la gestione, la tutela, lo sviluppo, l’uso e il controllo delle aree forestali e ha ribadito l’impegno per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo e per la promozione della crescita verde. (segue) (Fim)