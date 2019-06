Laos: si conclude oggi settima sessione ordinaria dell’Assemblea nazionale (2)

- Il parlamento è stato aggiornato dal premier Thongloun sull’andamento dell’economia. Nel primo quadrimestre il tasso di crescita è stato del 6,5 per cento, al di sotto di quello dello stesso periodo dell’anno scorso. “La crescita economica più lenta è dovuta a un minor contributo dell’energia, delle miniere e dell’agricoltura, quest’ultima colpita da disastri naturali”, ha spiegato il capo dell’esecutivo, osservando che il rallentamento è un fenomeno comune ai paesi in cui sono in corso processi di ristrutturazione dell’economia. Il settore dei servizi è cresciuto, mentre quello del turismo ha registrato una leggera flessione, dello 0,5 per cento: solo 1,06 milioni di turisti stranieri hanno visitato il paese, il 25 per cento dell’obiettivo fissato per l’anno finanziario 2019; i visitatori cinesi sono stati 259 mila. Il gettito fiscale nel periodo gennaio-aprile ha totalizzato 6.320 miliardi di kip (650,4 milioni di euro), pari al 24 per cento dell’obiettivo annuale, con un deficit di 347 miliardi di kip (35,7 milioni di euro); nella prima metà dell’anno dovrebbe essere raggiunto il 50 per cento dell’obiettivo. (Fim)