Difesa: Germania, Mbda e Lockheed Martin presentano offerta per sistema missilistico Bundeswehr

- Il consorzio formato dalle aziende per la difesa Mbda e Lockheed Martin ha presentato un'offerta per lo sviluppo del nuovo sistema missilistico della Bundeswehr, le Forze armate della Germania. Lo riferisce il quotidiano tedesco “Handelsblatt”, ricordando che il sistema missilistico è tra i principali progetti di riarmo della Bundeswehr, verrà consegnato nel 2025 sostituirà le batterie di Patriot prodotte da Raytheon a partire dal 2030. Il costo previsto è di circa quattro miliardi di euro, ma potrebbe notevolmente aumentare. Nel 2015, il ministero della Difesa tedesco aveva già deciso in linea di principio commissionare il nuovo sistema missilistico a Mbda. Tuttavia, da allora la firma del contratto è stata più volte rinviata. In particolare, Mbda ha presentato una prima offerta nel 2016, ma non è stata giudicata sufficiente dal ministero della Difesa. Nel 2017, il dicastero si è detto convinto della “superiorità tecnologica” del sistema offerto da Mbda, L'azienda ha quindi deciso di rielaborare la sua proposta e la gestione del progetto. Vi erano, infatti, “fondati dubbi sul fatto che il gruppo fosse in grado di gestire da solo un progetto così ampio”. Mbda, in cui sono coinvolte Airbus, Bae Systems e Leonardo, ha quindi fondato una joint venture con Lockheed Martin. In particolare, la quota di Mbda ne consorzio è del 60 per cento, quella di Lockheed Martin del 40 per cento. (Geb)