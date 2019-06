Olimpiadi 2026: Renzi (Pd), vero vincitore è Malagò, altro che Lega e M5s

- Il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, scrive su Facebook che "l’Italia ha vinto. Tutto il resto non conta. Questo paese è forte, più forte di chi lo attacca con polemiche meschine" e poi spiega: "Oggi leggo che sulle Olimpiadi tutti hanno cambiato idea. Bene. Salvini attaccava il 'fenomeno fiorentino' che voleva le Olimpiadi (scriveva di me: ricoveratelo!): ora è il primo a esultare, ma ormai conosciamo il suo modo di fare. Lui non ha idee: le cambia sulla base della convenienza del momento. I Cinque stelle rivendicano il merito di questo 'sogno italiano' dopo che sono stati loro, con Virginia Raggi prima e Chiara Appendino poi a negare alle 'loro' città questa occasione. Ormai è chiaro: uno vota in Cinque stelle per protesta e si trova una classe dirigente che fa danni per anni, per decenni. Quando tornerà a Roma un’occasione come quella buttata via dalla Raggi, Di Maio e Di Battista? I cittadini di Roma e di Torino adesso lo sanno: votare in Cinque stelle produce effetti collaterali. Dovremmo recuperare quella vecchia campagna: 'Votare Cinque Stelle fa male anche a te. Digli di smettere?'". (segue) (Rin)