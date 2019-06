Emirati-Italia: Gargash incontra capo di gabinetto ministero Interno Piantedosi

- Il ministro di Stato agli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Anwar bin Mohammed Gargash, in visita in Italia, ha incontrato ieri a Roma Matteo Piantedosi, capo di gabinetto del ministero dell'Interno. Durante l'incontro, cui ha partecipato l’ambasciatore emiratino a Roma Omer Obaid Al Shamsi, le due parti hanno sottolineato la necessità di una cooperazione internazionale per garantire la sicurezza e la stabilità regionali. Hanno anche sottolineato l'importanza delle consultazioni e delle soluzioni politiche per le crisi che affliggono la regione. Gargash ha ribadito la posizione degli Emirati Arabi Uniti a sostegno degli sforzi compiuti dalla comunità internazionale per combattere tutte le forme di estremismo e terrorismo, che rappresentano “gravi minacce alla sicurezza globale e alla pace”. (Res)