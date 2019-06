Arabia Saudita: editoriale, attacco Abha mette a nudo tendenze terroristiche Houthi

- L'attacco all'Aeroporto internazionale di Abha, nel sud dell’Arabia Saudita, da parte delle milizie yemenite Houthi, che ha provocato la morte di una persona e il ferimento a diverse altre, “è un ennesimo atto codardo e pericoloso che merita una forte risposta internazionale”. E’ quanto si legge in un editoriale pubblicato dal quotidiano emiratino “Gulf Today”. Il comando congiunto delle forze della coalizione regionale “ha già chiarito che prenderà misure urgenti e tempestive per scoraggiare questa milizia terrorista e assicurare la protezione dei civili e delle loro proprietà. Il ripetuto e premeditato attacco a infrastrutture civili in Arabia Saudita con missili balistici e droni rende assolutamente chiaro che la milizia Houthi è un gruppo terroristico che non esita a commettere crimini contro l'umanità”, si legge. (Res)