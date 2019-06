Emirati: 6 milioni di turistici ad Abu Dhabi e Dubai in 3 mesi

- Un totale di 6 milioni di turisti internazionali ha visitato Abu Dhabi e Dubai durante i primi tre mesi dell'anno, in crescita dell'1,8 per cento su base annua come mostrano i dati della Banca centrale degli Emirati Arabi Uniti. Dubai ha ricevuto 4,75 milioni visitatori da gennaio a marzo contro i 4,65 milioni del periodo comparabile dello scorso anno, con gli arrivi turistici ad Abu Dhabi passati da 1,28 milioni a 1,29 milioni nello stesso periodo. Secondo i dati ufficiali, il 52 per cento dei turisti che ha visitato Dubai durante il periodo sono rimasti negli hotel dell'Emirato, mentre quelli che soggiornano negli hotel della capitale sono aumentati dello 0,5 percento durante il primo trimestre rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso. (Res)