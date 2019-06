Yemen: governo, accordo di Oslo è stata un’arma per gli Houthi

- Il ministro dell’Informazione del governo legittimo yemenita, Muammar al Irani, ha affermato che l’accordo firmato lo scorso dicembre ad Oslo tra le parti in conflitto in Yemen “non è stato un passo verso la pace, ma un’arma nelle mani delle milizie Houthi e dell’Iran che minacciano la pace regionale”. Con una serie di messaggi su Twitter il ministro yemenita ha spiegato che “bisogna mettere in evidenza come le milizie sciite abbiano sfruttato questi accordi per rafforzare la loro posizione militare importando armi e esperti iraniani per minacciare la sicurezza regionale”. (Res)